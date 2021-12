Advertising

FirenzePost : Tpl Firenze: prorogato fino a giugno 2022 biglietto unico metropolitano -

Ultime Notizie dalla rete : Tpl Firenze

Firenze Post

...Come consuetudine con l'arrivo delle Festività natalizie anche la programmazione dei servizi di... Vediamo nel dettaglio il quadro delle variazioni nei territori:: Il giorno di Natale il ...A RomaToday racconta progetti e sogni per ildel futuro. Assessore, lei usa mezzi pubblici? Se ... il professor Bracciali di, che certifica che questi 20 treni sono assolutamente sicuri, ...Approvato proseguimento di un'ulteriore fase sperimentale, nell'ambito metropolitano fiorentino, dell'utilizzo del titolo di viaggio denominato unico metropolitano per il servizio di trasporto pubblic ...Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze, su proposta del consigliere delegato alla Mobilità Francesco Casini ha approvato la proroga fino al 30 giugno 2022 dell'accordo tra Regione Toscana e ...