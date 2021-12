Napoli: falsificava Green pass, banconote e documenti. Ragazzo di 26 anni ai domiciliari (Di domenica 26 dicembre 2021) Un 26enne è stato arrestato in flagranza dai carabinieri della stazione di Gragnano (Napoli) per aver fabbricato e introdotto nello Stato banconote e documenti contraffatti. Nella sua abitazione sono state trovate 39 carte di identità false, 44 banconote da 20 euro contraffatti e 4500 euro in contante di vario taglio la cui origine, precisano i militari, non è stata chiarita. Inoltre, 15 carte di pagamento intestate ad altre persone, 1 computer e una stampante utilizzata per riprodurre le banconote. Tra i file dell’hard disk una cartella rinominata ‘Green pass rubati’: conteneva matrici per falsificare i certificati verdi. Erano pronti per essere stampati e riportavano già i dati anagrafici di alcune persone incosapevoli. Il 26enne si trova ora ai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 dicembre 2021) Un 26enne è stato arrestato in flagranza dai carabinieri della stazione di Gragnano () per aver fabbricato e introdotto nello Statocontraffatti. Nella sua abitazione sono state trovate 39 carte di identità false, 44da 20 euro contraffatti e 4500 euro in contante di vario taglio la cui origine, precisano i militari, non è stata chiarita. Inoltre, 15 carte di pagamento intestate ad altre persone, 1 computer e una stampante utilizzata per riprodurre le. Tra i file dell’hard disk una cartella rinominata ‘rubati’: conteneva matrici per falsificare i certificati verdi. Erano pronti per essere stampati e riportavano già i dati anagrafici di alcune persone incosapevoli. Il 26enne si trova ora ai ...

Falsificava green pass in casa, arrestato 26enne nel napoletano Leggi anche Lite finisce in tragedia a Viterbo, 28enne ucciso a coltellate Aggressione a Napoli, ragazza sfregiata con acido durante una lite con una conoscente Durante l'udienza di convalida dell'...

Falsificava Green pass, documenti e denaro: arrestato nel Napoletano C'erano anche Green pass falsificati, pronti per la stampa, nel computer di un 26enne di Gragnano (Napoli), arrestato dai carabinieri per uso e fabbricazione di banconote e documenti contraffatti. Green pass, documenti e banconote falsi Nella sua abitazione i militari hanno trovato 39 carte di ...

