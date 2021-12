Milan: Castillejo in uscita, il Genoa ci pensa (Di domenica 26 dicembre 2021) Mai come quest’anno il Genoa è chiamato a raggiungere una salvezza che allo stato attuale appare alquanto improba. Per provarci il club rossoblù ha bisogno di rinforzi e uno di questi potrebbe arrivare dal Milan, propenso a lasciar partire l’esterno d’attacco, Samu Castillejo, finito ai margini del progetto tattico di Pioli. Il Milan cede Castillejo: lo spagnolo è vicino al Genoa? È sicuramente uno dei nomi che la dirigenza del Grifone sta seguendo con molta attenzione. L’esterno rossonero non ha mai lasciato il segno nel Milan e anche in questa stagione sta trovando poco spazio come dimostrano i 121 minuti complessivi giocati in 5 presenze. Va da sé che il giocatore non è per niente soddisfatto di questo andamento e potrebbe chiedere di essere ceduto a gennaio ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 26 dicembre 2021) Mai come quest’anno ilè chiamato a raggiungere una salvezza che allo stato attuale appare alquanto improba. Per provarci il club rossoblù ha bisogno di rinforzi e uno di questi potrebbe arrivare dal, propenso a lasciar partire l’esterno d’attacco, Samu, finito ai margini del progetto tattico di Pioli. Ilcede: lo spagnolo è vicino al? È sicuramente uno dei nomi che la dirigenza del Grifone sta seguendo con molta attenzione. L’esterno rossonero non ha mai lasciato il segno nele anche in questa stagione sta trovando poco spazio come dimostrano i 121 minuti complessivi giocati in 5 presenze. Va da sé che il giocatore non è per niente soddisfatto di questo andamento e potrebbe chiedere di essere ceduto a gennaio ...

