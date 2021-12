Genoa: via Caicedo e Fares, punta a Izzo e Miranchuk (Di domenica 26 dicembre 2021) Obiettivo salvezza per il Genoa di Andriy Shevchenko, che dopo aver chiuso il 2021 bloccando l'Atalanta punta ad un girone di ritorno super per conquistare quella salvezza che "sarebbe la nostra ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 26 dicembre 2021) Obiettivo salvezza per ildi Andriy Shevchenko, che dopo aver chiuso il 2021 bloccando l'Atalantaad un girone di ritorno super per conquistare quella salvezza che "sarebbe la nostra ...

Advertising

FGuardiella : News Calcio - glooit : Genoa: via Caicedo e Fares, punta a Izzo e Miranchuk leggi su Gloo - BrusatiLoriana : RT @azangrillo: Zangrillo: 'Ora curo il Genoa, in politica mai. Fare terrorismo sul Covid è fashion' - buoncalcio : #Genoa, fiocco rosa in casa #Criscito: è nata la piccola Alice - RocchettoT : @Misurelli77 Genoa in serie B senza passare dal via. C'è Zangrillo!!! -