Calciomercato Atalanta: riscatto di Demiral sempre più certo. Le ultime (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il futuro di Merih Demiral potrebbe essere definito nelle prossime settimana: l'Atalanta sta pensando al riscatto dalla Juventus Non è ancora certo, ma l'Atalanta sta pensando seriamente al riscatto di Merih Demiral dalla Juventus in estate. Secondo quanto riferito da TMW, il difensore di proprietà dei bianconeri potrebbe seguire il percorso di Romero. La certezza è che l'ex Sassuolo abbia giocato un inizio di stagione sufficiente sotto la guida di Gian Piero Gasperini, il club sta ancora valutando la sua crescita, ma il percorso sembra positivo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

