Addio a Franco Ziliani | è morto il fondatore delle cantine Berlucchi

(Di domenica 26 dicembre 2021) E'all'età di 90 anni, enologo e creatore nel 1961 insieme a Guidodi Erbusco, nel Bresciano. Marchio conosciuto in tutto in mondo, nel 2021 la ...

E' morto all'età di 90 anni Franco Ziliani, enologo e creatore nel 1961 insieme a Guido Berlucchi delle cantine Berlucchi di Erbusco, nel Bresciano. Marchio conosciuto in tutto in mondo, nel 2021 la cantina della Franciacorta ha celebrato il 60° anniversario dalla prima bottiglia di Franciacorta da lui creata.