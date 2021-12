Qui era solo una bimba, la riconoscete? E' uno dei volti più famosi di Non è la Rai (Di sabato 25 dicembre 2021) E' una delle showgirl più amate dagli italiani e ha fatto il suo debutto in televisione molto presto. Già negli anni 1994-1995 era a tutti gli effetti nella squadra di "Non è la Rai". Grazie a Gianni Boncompagni, oltre alla più famosa Ambra Angiolini, sono diventati celebri molte donne dello spettacolo. Di chi stiamo parlando? Accanto a lei c'è il marito Flavio Montrucchio, ex concorrente del Grande Fratello. Avete riconosciuto chi è la splendida bambina nella foto? Ovviamente Alessia Mancini. Alessia Mancini, sempre molto attiva su Instagram, ora ci mostra la sua foto d'infanzia. Sempre bella, con quella frangia. Anche molti follower sono rimasti colpiti: "Mi è venuta voglia di frangia... Mentre cercavo una foto dove ce l'avevo ho trovato questa...certo non è recentissima. Che ne dite, la taglio?", chiede ai suoi numerosi fan. Qualche settimana fa la showgirl è stata operata, come ha ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 25 dicembre 2021) E' una delle showgirl più amate dagli italiani e ha fatto il suo debutto in televisione molto presto. Già negli anni 1994-1995 era a tutti gli effetti nella squadra di "Non è la Rai". Grazie a Gianni Boncompagni, oltre alla più famosa Ambra Angiolini, sono diventati celebri molte donne dello spettacolo. Di chi stiamo parlando? Accanto a lei c'è il marito Flavio Montrucchio, ex concorrente del Grande Fratello. Avete riconosciuto chi è la splendida bambina nella foto? Ovviamente Alessia Mancini. Alessia Mancini, sempre molto attiva su Instagram, ora ci mostra la sua foto d'infanzia. Sempre bella, con quella frangia. Anche molti follower sono rimasti colpiti: "Mi è venuta voglia di frangia... Mentre cercavo una foto dove ce l'avevo ho trovato questa...certo non è recentissima. Che ne dite, la taglio?", chiede ai suoi numerosi fan. Qualche settimana fa la showgirl è stata operata, come ha ...

