Pensione opzione donna 2022: attenzione a quando si compiono gli anni (Di sabato 25 dicembre 2021) Per chi non riesce a compiere i 58 (59 per le autonome) anni entro la fine del 2021, l'opzione donna per il pensionamento è preclusa. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 25 dicembre 2021) Per chi non riesce a compiere i 58 (59 per le autonome)entro la fine del 2021, l'per il pensionamento è preclusa. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Pensione opzione donna 2022: attenzione a quando si compiono gli anni - Theziz1 : Vista l'età, ci sarebbe anche la pensione come opzione. La casa è luogo consono e sicuramente la sua sarà più che c… - flc_crea : RT @Patronato_Inca: Pensione in opzione donna: l'Inps riesamina le domande respinte: In via eccezionale, l'Inps dispone che l’esercizio del… - CGILModena : RT @Patronato_Inca: Pensione in opzione donna: l'Inps riesamina le domande respinte: In via eccezionale, l'Inps dispone che l’esercizio del… - Patronato_Inca : Pensione in opzione donna: l'Inps riesamina le domande respinte: In via eccezionale, l'Inps dispone che l’esercizio… -