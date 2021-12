Il finale di Clarice non va in onda il 25 dicembre, ultimo appuntamento a Capodanno su Rai2 (Di sabato 25 dicembre 2021) Il finale di Clarice non va in onda il 25 dicembre, sostituito su Rai2 da un film di Natale. La serie thriller di CBS ispirata al film cult Il Silenzio degli Innocenti è ad un passo dalla conclusione, ma va in pausa nel weekend natalizio per poi tornare a Capodanno, sulla stessa rete che l’ha trasmessa in anteprima esclusiva nel corso del 2021. Il finale di Clarice è previsto infatti il 1° gennaio su Rai2, nella consueta collocazione del sabato a cavallo tra prima e seconda serata: si tratta dell’ultimo episodio della prima stagione del poliziesco con protagonista Rebecca Breeds, nei panni della giovane agente dell’FBI Clarice Sterling, in forze a Washington un anno dopo caso ... Leggi su optimagazine (Di sabato 25 dicembre 2021) Ildinon va inil 25, sostituito suda un film di Natale. La serie thriller di CBS ispirata al film cult Il Silenzio degli Innocenti è ad un passo dalla conclusione, ma va in pausa nel weekend natalizio per poi tornare a, sulla stessa rete che l’ha trasmessa in anteprima esclusiva nel corso del 2021. Ildiè previsto infatti il 1° gennaio su, nella consueta collocazione del sabato a cavallo tra prima e secserata: si tratta dell’episodio della prima stagione del poliziesco con protagonista Rebecca Breeds, nei panni della giovane agente dell’FBISterling, in forze a Washington un anno dopo caso ...

Advertising

RaiDue : Per il gran finale bisognerà attendere il primo giorno dell'anno. Nell'attesa ... ???? ? #Clarice' è disponibile su… - stefano_gatto97 : RT @RaiDue: Una macabra scoperta spiana la strada al finale ?? ?? ??#Clarice: questa sera alle 22.40 su #Rai2 e in diretta streaming su #RaiP… - RaiDue : Una macabra scoperta spiana la strada al finale ?? ?? ??#Clarice: questa sera alle 22.40 su #Rai2 e in diretta stream… -