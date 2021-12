Cibo e bevande in strada, sanzionati e chiusi due bar di Torre del Greco (Di sabato 25 dicembre 2021) Nonostante le recenti disposizioni anti Covid, hanno consentito ai clienti di consumare cibi e bevande all’interno e all’esterno dei locali. Per questa ragione i carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco, nel Napoletano, hanno sanzionato amministrativamente i titolari di due bar della città. La circostanza avrebbe creato assembramenti potenzialmente pericolosi. Entrambi gli esercizi commerciali sono stati chiusi provvisoriamente. In Campania, una ordinanza del presidente della Regione, Vincenzo De Luca, vieta il consumo di Cibo e bevande, acqua esclusa, in strada. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 25 dicembre 2021) Nonostante le recenti disposizioni anti Covid, hanno consentito ai clienti di consumare cibi eall’interno e all’esterno dei locali. Per questa ragione i carabinieri della sezione radiomobile didel, nel Napoletano, hanno sanzionato amministrativamente i titolari di due bar della città. La circostanza avrebbe creato assembramenti potenzialmente pericolosi. Entrambi gli esercizi commerciali sono statiprovvisoriamente. In Campania, una ordinanza del presidente della Regione, Vincenzo De Luca, vieta il consumo di, acqua esclusa, in. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

