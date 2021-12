Berlusconi Presidente. I numeri ci sono. Se i franchi tiratori di Cdx... (Di sabato 25 dicembre 2021) Sulla carta. Rigorosamente sulla carta. I numeri per eleggere Silvio Berlusconi Presidente della Repubblica, ovviamente al quarto scrutinio quando basterà la maggioranza assoluta dei grandi elettori (505), in teoria ci sono. I calcoli degli sherpa di Arcore, che hanno aggiornato il pallottoliere del Quirinale fino alla vigilia di Natale, sono convinti che la mission non sia più impossible, ma... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 25 dicembre 2021) Sulla carta. Rigorosamente sulla carta. Iper eleggere Silviodella Repubblica, ovviamente al quarto scrutinio quando basterà la maggioranza assoluta dei grandi elettori (505), in teoria ci. I calcoli degli sherpa di Arcore, che hanno aggiornato il pallottoliere del Quirinale fino alla vigilia di Natale,convinti che la mission non sia più impossible, ma... Segui su affaritaliani.it

Advertising

berlusconi : Ho sentito per gli auguri il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci. Mi sono complimentato con lui per il… - Finferlo : @AugustoMinzolin Vabbè Minzolini, io sono nessuno e una fregnaccia me la può lasciare passare. Tra di voi ci sono i… - Davide2121 : RT @dottcorbelli: @azangrillo Io invece ne chiederò conto a chi lo ha permesso. Dal presidente della repubblica ai singoli parlamentari che… - Ol_Egy : @berlusconi Lo spero il mio sogno è non dover mai vedere una figura ambigua come lei presidente della Repubblica - SUSANNA60128891 : RT @Anna302478978: @maine_coon2 Si lanciano la palla l'un l'altro Questa strana alleanza di Forza Italia con la sinistra mi fa pensare… -