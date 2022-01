VIDEO – Carabinieri catturano narcotrafficante latitante in Tunisia (Di venerdì 24 dicembre 2021) Napoli-Tunisia: latitante tradito dai social. Era inserito nell’elenco del Ministero e irreperibile da 11 anni. Carabinieri lo trovano e arrestano in Tunisia. L’Arma ricostruisce il profilo criminale dell’uomo e la dinamica del rintraccio.“57 anni, è originario di un Comune napoletano. I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale partenopeo lo hanno arrestato in Tunisia. Determinanti le collaborazioni del ROS napoletano e della Polizia Tunisina. L’uomo era irreperibile da quasi 11 anni e, da latitante, inserito nell’elenco del Ministero dell’Interno. Quello che un tempo era ‘l’elenco dei 100’. È considerato un broker del narcotraffico slegato da organizzazioni di tipo mafioso. Ritenuto promotore di un gruppo criminale che si occupava di importare ... Leggi su ladenuncia (Di venerdì 24 dicembre 2021) Napoli-tradito dai social. Era inserito nell’elenco del Ministero e irreperibile da 11 anni.lo trovano e arrestano in. L’Arma ricostruisce il profilo criminale dell’uomo e la dinamica del rintraccio.“57 anni, è originario di un Comune napoletano. Idel Nucleo Investigativo del Comando Provinciale partenopeo lo hanno arrestato in. Determinanti le collaborazioni del ROS napoletano e della Polizia Tunisina. L’uomo era irreperibile da quasi 11 anni e, da, inserito nell’elenco del Ministero dell’Interno. Quello che un tempo era ‘l’elenco dei 100’. È considerato un broker del narcotraffico slegato da organizzazioni di tipo mafioso. Ritenuto promotore di un gruppo criminale che si occupava di importare ...

Advertising

_Carabinieri_ : Per esservi vicino e ringraziare per la fiducia, auguri di ogni bene e buone Feste. #BuonNatale #MerryChristmas… - _Carabinieri_ : Come sempre, ovunque, accanto a voi. #BuonNatale #MerryChristmas #Carabinieri #PossiamoAiutarvi - MinisteroDifesa : Il Ministro @guerini_lorenzo ha trascorso la vigilia di Natale in #Libano con i militari del contingente italiano????… - sborra_boy : RT @Fedoraquattroc2: Portate questo video a tutte le procure d'Italia a tutte le procure d'Italia, ai centri di carabinieri e forze dell'or… - Hero9004 : RT @modamanager: @Anna302478978 @SilvioFb66 @SmitArianna @Hero9004 @eretico_l @francobaietti @Victoria_Wet @Dorayak56884206 @PaolaSimonin @… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Carabinieri Medici e infermieri no vax sospesi: l'elenco delle strutture coinvolte Tra i professionisti che esercitavano irregolarmente , i NAS Carabinieri hanno individuato e deferito alle Procure della Repubblica "135 tra medici, odontoiatri, farmacisti, infermieri e altre figure ...

Sequestro di capi d'abbigliamento 'taroccati' al mercato di Rosolini I Carabinieri della Stazione di Rosolini hanno controllato le bancherelle espositive del locale ...indagini sono tuttora in corso per accertarne la provenienza attraverso la visione dei filmati di video ...

VIDEO | Capodanno sicuro, più di un quintale di botti “disinnescati” dai Carabinieri RomaToday Carabinieri arrestano pusher in possesso di 91 dosi di cocaina ROMA (cronaca) – controlli mirati a contrastare ogni forma di illegalità e degrado nel quartiere. ilmamilio.it Nelle ultime 24 ore, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno ...

Carabinieri in alta uniforme per il centro storico d’Imperia Imperia. Ieri sera, Carabinieri in alta uniforme, hanno presidiato il centro storico di Imperia. I servizi sono stati disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Imperia, in occasione delle fe ...

Tra i professionisti che esercitavano irregolarmente , i NAShanno individuato e deferito alle Procure della Repubblica "135 tra medici, odontoiatri, farmacisti, infermieri e altre figure ...della Stazione di Rosolini hanno controllato le bancherelle espositive del locale ...indagini sono tuttora in corso per accertarne la provenienza attraverso la visione dei filmati di...ROMA (cronaca) – controlli mirati a contrastare ogni forma di illegalità e degrado nel quartiere. ilmamilio.it Nelle ultime 24 ore, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno ...Imperia. Ieri sera, Carabinieri in alta uniforme, hanno presidiato il centro storico di Imperia. I servizi sono stati disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Imperia, in occasione delle fe ...