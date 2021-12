Natale in ‘maschera’. Mascherine anche all’aperto: Ffp2 in cinema, stadi e bus! (Di venerdì 24 dicembre 2021) Tutta Italia col fiato sospeso in attesa di conoscere le regole dettate dal Governo Draghi per questo Natale considerato l’alto rischio contagio e i numeri dei ricoveri e dei decessi in costante aumento. E il governo è corso ai ripari – seppure all’antivigila – dettando le nuove misure restrittive per tentare di arginare la variante Leggi su freeskipper (Di venerdì 24 dicembre 2021) Tutta Italia col fiato sospeso in attesa di conoscere le regole dettate dal Governo Draghi per questoconsiderato l’alto rischio contagio e i numeri dei ricoveri e dei decessi in costante aumento. E il governo è corso ai ripari – seppure all’antivigila – dettando le nuove misure restrittive per tentare di arginare la variante

Advertising

freeskipperIT : Natale in 'maschera'. Mascherine anche all'aperto: Ffp2 in cinema, stadi e bus! - cliobix : RT @GabriellaBargh1: QUEL CHE RESTA DI UN CANE RIDOTTO UNA MASCHERA DI CROSTE E SANGUE TANTO CHE VOLEVANO SPARARGLI X NN PERDERE TEMPO A… - greenpassnews : United Airlines *preventivamente* cancella più di 100 voli della vigilia di Natale a causa di Omicron -… - Monica99442705 : RT @GabriellaBargh1: QUEL CHE RESTA DI UN CANE RIDOTTO UNA MASCHERA DI CROSTE E SANGUE TANTO CHE VOLEVANO SPARARGLI X NN PERDERE TEMPO A… - UnshamedM : @BelluNicola ne abbiamo gia' parlato l'italia non fa per te quando ho sentito le novita' ho pensato a: ok faccio i… -