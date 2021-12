Manovra | Conte | ' continueremo battaglia per più fondi a personale sanitario'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Roma, 24 dic. (Adnkronos) - Nel giro di telefonate mattutine dopo l'approvazione del maxiemendamento alla, il leader M5S Giuseppeha ribadito ai suoi fedelissimi la necessità di continuare a lavorare "per un giusto e dovuto riconoscimento economico a chi non si è mai risparmiato ed ha combattuto la pandemia in prima linea". Il riferimento è alladel M5S per l'erogazione delle indennità di specificità per gli infermieri, già finanziate nella scorsadi bilancio e mai fatte partire. L'accelerazione sulla misura economica a favore deleranuta in un emendamento del Movimento allache non è stato però approvato. "La pandemia ci ha insegnato che la tutela delmedico, ...