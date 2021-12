Lutto per cinema e televisione, è più di un pezzo di storia che se ne va. Addio a un signor attore (Di venerdì 24 dicembre 2021) Tutti lo ricordiamo per aver interpretato Lawrence d’Arabia nell’omonimo film, e anche per aver interpretato nel 1981 un ruolo nel film Solo per i tuoi occhi, episodio della saga che vede protagonista James Bond. All’età di 92 anni ci ha lasciati Jack Hedley, attore inglese volto della televisione britannica e personaggio indimenticabile che rimarrà impresso nei cuori di tutti noi. La notizia è stata diffusa dai media della Gran Bretagna solo oggi, anche se la morte di Jack Hedley risale in realtà allo scorso 11 dicembre, dopo l’aggravarsi delle condizioni di salute del celeberrimo attore, che soffriva di una malattia che però non è stata mai ben specificata. Jack Hedley, morto l’attore di 007 Jack Hawkins, questo il suo vero nome, cambiato in Hedley per evitare confusione con l’omonimo, era nato il 28 ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 24 dicembre 2021) Tutti lo ricordiamo per aver interpretato Lawrence d’Arabia nell’omonimo film, e anche per aver interpretato nel 1981 un ruolo nel film Solo per i tuoi occhi, episodio della saga che vede protagonista James Bond. All’età di 92 anni ci ha lasciati Jack Hedley,inglese volto dellabritannica e personaggio indimenticabile che rimarrà impresso nei cuori di tutti noi. La notizia è stata diffusa dai media della Gran Bretagna solo oggi, anche se la morte di Jack Hedley risale in realtà allo scorso 11 dicembre, dopo l’aggravarsi delle condizioni di salute del celeberrimo, che soffriva di una malattia che però non è stata mai ben specificata. Jack Hedley, morto l’di 007 Jack Hawkins, questo il suo vero nome, cambiato in Hedley per evitare confusione con l’omonimo, era nato il 28 ...

