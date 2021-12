L’irresistibile ordine del caos nell’Informale di Arpverdeacqua

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Il fascino dell’indefinito spesso risiede esattamente nella sensazione di volerlo andare a scoprire, a determinare, per dargli un significato, unlogico che proprio attraverso la nebulosità trova il terreno migliore per chiarirsi e delinearsi; molti artisti vanno verso la direzione di meditare sui concetti del vivere contemporaneo mentre altri si lasciano invece andare alle sensazioni che fluiscono in maniera impulsiva perché fungono da valvola liberatoria per un’interiorità spesso senza voce. Il protagonista di oggi cerca una via intermedia, o per meglio dire esplora entrambe le modalità, quella più istintiva e quella più mentale, per raggiungere e spiegare quel senso che molto spesso sfugge proprio per il mistero che rappresenta. Nel corso dell’arte del Novecento l’Astrattismo ha introdotto una nuova modalità espressiva, un linguaggio attraverso il quale i ...