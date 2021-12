Legge di bilancio, Flc Cgil: “Sulla scuola alcuni miglioramenti ma ancora gravissime carenze. Riprende la mobilitazione per un investimento straordinario” (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il sindacato Flc Cgil tramite un comunicato commenta l'approvazione della Legge di bilancio 2022 al Senato e le misure destinate alla scuola. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il sindacato Flctramite un comunicato commenta l'approvazione delladi2022 al Senato e le misure destinate alla. L'articolo .

Advertising

AlbertoBagnai : L'Aquila. Nella legge di bilancio 10 milioni di euro e proroga Superbonus - marattin : Puntuale come il Natale, ogni anno arriva la polemica sui piccoli interventi nella legge di bilancio. E fa figo dir… - DSantanche : #Draghi ha indetto una #CONFERENZASTAMPA prima di veder approvata la legge di Bilancio da almeno una delle camere,… - CasettariLab : RT @ADIPhD: Abbiamo deciso di riportare un breve commento ad alcuni articoli della #LeggediBilancio che riteniamo di particolare interesse… - demian_yexil : RT @Mov5Stelle: Per le aree colpite dai terremoti, in particolare nel Centro Italia, la proroga generalizzata del #Superbonus110% che abbia… -