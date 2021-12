La FAO lancia l’allarme sul cibo: le pressioni sulle risorse idriche e sul suolo stanno diventando un problema (Di venerdì 24 dicembre 2021) La sicurezza alimentare è a rischio. Il rapporto SOLAW 2021, rilasciato dalla FAO (l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura) evidenzia il peggioramento dello stato delle risorse idriche, dei territori e dei suoli della Terra. Secondo il report, tutte queste condizioni causeranno difficoltà nello sfamare la popolazione mondiale in continua crescita. Lotta per l’acqua, degrado del suolo e controllo inclusivo Entro il 2050, secondo il rapporto, per sfamare tutte le persone, ci dovrà essere un aumento della produzione di cibo del 50%. Direttamente in collegamento con ciò, arriveremmo a utilizzare il 35% in più di acqua nell’agricoltura. Tutto questo porterebbe una serie di reazioni a catena negative. Vedremmo disastri ambientali, seguiti da una nuova “guerra” per lo sfruttamento delle ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 24 dicembre 2021) La sicurezza alimentare è a rischio. Il rapporto SOLAW 2021, rilasciato dalla FAO (l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura) evidenzia il peggioramento dello stato delle, dei territori e dei suoli della Terra. Secondo il report, tutte queste condizioni causeranno difficoltà nello sfamare la popolazione mondiale in continua crescita. Lotta per l’acqua, degrado dele controllo inclusivo Entro il 2050, secondo il rapporto, per sfamare tutte le persone, ci dovrà essere un aumento della produzione didel 50%. Direttamente in collegamento con ciò, arriveremmo a utilizzare il 35% in più di acqua nell’agricoltura. Tutto questo porterebbe una serie di reazioni a catena negative. Vedremmo disastri ambientali, seguiti da una nuova “guerra” per lo sfruttamento delle ...

