“Deve indossare la mascherina” ma la passeggera non ci sta: assistente di volo presa a pugni – VIDEO (Di venerdì 24 dicembre 2021) Rischia fino a 20 anni di carcere per aver aggredito un’assistente di volo che le aveva soltanto chiesto di indossare la mascherina durante il viaggio. Vyvianna Quinonez, 28 anni, di Sacramento (California), si è dichiarata colpevole nella giornata di mercoledì davanti ad un tribunale federale, come riporta il Daily Mail. Stando a quanto riferito dalle autorità la donna rischia fino a 20 anni di carcere e una multa di 250.000 dollari per aver preso a pugni in faccia l’assistente di volo, scheggiandole alcune denti e ferendola in viso. LEGGI ANCHE => Follia in volo: rifiuta di mettere la mascherina sull’aereo, tira i capelli a una passeggera e scatena il panico – VIDEO Tuttavia, ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 24 dicembre 2021) Rischia fino a 20 anni di carcere per aver aggredito un’diche le aveva soltanto chiesto diladurante il viaggio. Vyvianna Quinonez, 28 anni, di Sacramento (California), si è dichiarata colpevole nella giornata di mercoledì davanti ad un tribunale federale, come riporta il Daily Mail. Stando a quanto riferito dalle autorità la donna rischia fino a 20 anni di carcere e una multa di 250.000 dollari per aver preso ain faccia l’di, scheggiandole alcune denti e ferendola in viso. LEGGI ANCHE => Follia in: rifiuta di mettere lasull’aereo, tira i capelli a unae scatena il panico –Tuttavia, ...

