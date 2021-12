Calciomercato Juventus, colpo a centrocampo: l’Inter dice no (Di venerdì 24 dicembre 2021) La Juventus continua a lavorare in vista della sessione invernale di Calciomercato: l’Inter ha detto subito no alla proposta dei bianconeri Ancora un possibile colpo a centrocampo per la Juventus… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 24 dicembre 2021) Lacontinua a lavorare in vista della sessione invernale diha detto subito no alla proposta dei bianconeri Ancora un possibileper la… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

Gazzetta_it : Juve, la caccia al bomber: tra Aubameyang, Martial e Icardi rispunta Scamacca #calciomercato - carlolaudisa : Le ultime sul centravanti per la Champions. La #Juve ha in testa #Scamacca. - cmdotcom : #Juve, #Arrivabene: '#DeLigt e #Dybala? Alcuni calciatori sono più attaccati al loro procuratore che alla nostra ma… - sportli26181512 : Tacconi a CM: 'La Juve non è bella, ma vince. Ha ragione Allegri, a gennaio...': Problemi e rimonta... ora le altre… - sportli26181512 : Napoli, 10 milioni per il sostituto di Manolas: Il Napoli ha individuato in Federico Gatti il futuro erede di Kosta… -