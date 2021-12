Calciomercato Inter. La Juventus propone Vecino, ma Marotta è sicuro: “No secco” (Di venerdì 24 dicembre 2021) In vista della sessione di Calciomercato di gennaio, l’Inter è Interessata a mantenere il più possibile competitiva la rosa del mister Simone Inzaghi, in vista della seconda parte di campionato. Se ci saranno novità sul fronte cessioni, o saranno proposte occasioni dell’ultimo minuto, tutto potrebbe cambiare, e Marotta potrebbe rivalutare operazioni fino ad adesso escluse. L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 24 dicembre 2021) In vista della sessione didi gennaio, l’essata a mantenere il più possibile competitiva la rosa del mister Simone Inzaghi, in vista della seconda parte di campionato. Se ci saranno novità sul fronte cessioni, o saranno proposte occasioni dell’ultimo minuto, tutto potrebbe cambiare, epotrebbe rivalutare operazioni fino ad adesso escluse. L'articolo

Fiorentina, è sempre più Scamacca per l'estate: nuovo sorpasso su Inter e Juve La Nazione è sicura, la Fiorentina ora come ora è tornata in vantaggio su Inter e Juventus.

Calciomercato Inter: due giocatori verso l'addio Calciomercato.com Skriniar: "Rinnovo? Non ne stiamo parlando" Le parole di Milan Skriniar. Milan Skriniar ha parlato anche del suo futuro al Corriere della Sera: "Una nuova esperienza all'estero non è mai male, ma all'Inter sto bene. Non pe ...

Calciomercato Inter. La Juventus propone Vecino, ma Marotta è sicuro: “No secco” In vista della sessione di calciomercato di gennaio, l'Inter è interessata a mantenere il più possibile competitiva la rosa del mister Simone Inzaghi, in In vista della sessione di calciomercato di ge ...

