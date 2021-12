Barbara D'Urso, ecco dove vive la regina di Canale 5: la casa è principesca! (Di venerdì 24 dicembre 2021) Barbara D'Urso, è la conduttrice di uno dei programmi storici di Mediaset che attraverso la sua semplicità umiltà e ironia ha conquistato una buona fetta di telespettatori italiani, infatti durante il lockdown che ha messo in ginocchio l'Italia, Barbara è stata una delle figure portanti del palinsesto Mediaset. Nonostante sia di Napoli, Barbara ha deciso di vivere a Milano per essere sempre vicina alla sede della televisione, anche se c'è chi la definisce la regina del 'trash' per alcune delle trasmissioni di gossip che hanno creato molto clamore come Live - Non è la D'Urso e Pomeriggio Cinque, la D'Urso non ha mai reagito alle provocazioni ed ha continuato a svolgere il suo lavoro con il sorriso sulle labbra Oggi lo schema proposto nelle sue ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 24 dicembre 2021)D', è la conduttrice di uno dei programmi storici di Mediaset che attraverso la sua semplicità umiltà e ironia ha conquistato una buona fetta di telespettatori italiani, infatti durante il lockdown che ha messo in ginocchio l'Italia,è stata una delle figure portanti del palinsesto Mediaset. Nonostante sia di Napoli,ha deciso dire a Milano per essere sempre vicina alla sede della televisione, anche se c'è chi la definisce ladel 'trash' per alcune delle trasmissioni di gossip che hanno creato molto clamore come Live - Non è la D'e Pomeriggio Cinque, la D'non ha mai reagito alle provocazioni ed ha continuato a svolgere il suo lavoro con il sorriso sulle labbra Oggi lo schema proposto nelle sue ...

