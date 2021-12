(Di venerdì 24 dicembre 2021) Al termine del main event di Full Gear, ppv andato in scena a novembre,ha lasciato temporaneamente gli show della All Elite Wrestling. L’ex campione ha lottato l’ultimo anno e mezzo facendo i conti con diversi infortuni per i quali sono necessitati degli interventi medici specifici negli scorsi giorni. Dopo aver perduto il titolo AEW, ha anche reso vacante la cintura della AAA. Non c’è una tempistica per il ritorno Il rientro da questo genere di infortuni è sempre lunga e particolare. Lo stesso Dave Meltzer, molto vicino agli ambienti AEW è molto amico di, ha spiegato che il wrestler non metterà fretta al suo ritorno. Vuole ritornare al 100% e la federazione si concentrerà su altre storyline, che per un po’ di tempo lo escludano. Quando sarà pronto, verrà reinserito nelle storie.

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE AEW: Lo stop di Kenny Omega potrebbe essere piuttosto lungo - -

Ultime Notizie dalla rete : AEW stop

Tuttowrestling

Da qui nasce l'idea di un secondo show di un'ora, incentrato sull'azione non -e sul ritmo travolgente tipico della. Posticipato di alcuni mesi a causa dell'emergenza covid, il progetto si è ...Da qui nasce l'idea di un secondo show di un'ora, incentrato sull'azione non -e sul ritmo travolgente tipico della. Posticipato di alcuni mesi a causa dell'emergenza covid, il progetto si è ...A fan was ejected from “AEW Dynamite” Wednesday after hoisting a sign making fun of openly transgender wrestler Nyla Rose.WrestleMania welcomed the WWE Universe back in April before the company left its innovative virtual fan experience, the Thunderdome, for good and went back on the road. Meanwhile, AEW finished up its ...