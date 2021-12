A Natale abbuffatevi di libri. Cinque titoli per cinque portate (più l'ammazzacaffè)

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Quando pensiamo ai consigli di lettura per il, solitamente immaginiamo di poter dare uno spunto, un’idea, toh, un’ancora di salvataggio, a chi magari non sa proprio cosa regalare ad amici e parenti: e allora che fai? Un libro per fare bella figura, te lo fai sfuggire? Vuoi non soccorrere lo zio che non ha la più pallida idea di cosa regalare a quei nipoti che vede una volta l’anno e solo per le feste comandate? Ecco, stavolta no. Non pensate agli altri, fregatevene del tutto, pensate a voi; pensate soprattutto a come uscire incolumi da questa festività, magari tenendo botta tra una portata e l’altra. Avete presente la storia deicome “cibo per la mente”? Più o meno ci ispireremo a quella per indicarvi la via giusta, pensando a come avviare e concludere il pranzo diestraniandovi da chi vi sta intorno, e ...