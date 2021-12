Vertice del centrodestra. Arriva la risposta a Draghi. “Siamo e restiamo uniti”. Con Berlusconi (Di giovedì 23 dicembre 2021) Si sono riuniti oggi a Roma i leader dei partiti e dei movimenti politici del centrodestra. Un Vertice atteso, che mirava soprattutto ad affinare la strategia in vista della partita per il Quirinale. Il Vertice ha confermato – recita il comunicato ufficiale – “l’intesa e la sintonia di una coalizione che oggi governa con ottimi risultati la maggioranza delle regioni. E che aspira a tornare al governo del Paese, sulla base di valori comuni e di un programma condiviso, per unire e non per dividere. Per far crescere l’Italia nella libertà, nel benessere, nella sicurezza, nelle garanzie, nell’attenzione verso i più deboli. Per questo il centrodestra affronterà unito tutti i prossimi appuntamenti istituzionali ed elettorali – dall’elezione del Capo dello Stato fino alle prossime elezioni amministrative e ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 dicembre 2021) Si sono rioggi a Roma i leader dei partiti e dei movimenti politici del. Unatteso, che mirava soprattutto ad affinare la strategia in vista della partita per il Quirinale. Ilha confermato – recita il comunicato ufficiale – “l’intesa e la sintonia di una coalizione che oggi governa con ottimi risultati la maggioranza delle regioni. E che aspira a tornare al governo del Paese, sulla base di valori comuni e di un programma condiviso, per unire e non per dividere. Per far crescere l’Italia nella libertà, nel benessere, nella sicurezza, nelle garanzie, nell’attenzione verso i più deboli. Per questo ilaffronterà unito tutti i prossimi appuntamenti istituzionali ed elettorali – dall’elezione del Capo dello Stato fino alle prossime elezioni amministrative e ...

Advertising

berlusconi : Il vertice di oggi ha confermato l’intesa e la sintonia. Il centro-destra affronterà unito tutti i prossimi appun… - Esercito : Il CaSME #GenSerino si congratula a nome di tutto l’#Esercito e suo personale per la nomina del #GenFigliuolo alla… - ItalianNavy : Cambio al vertice del pilastro operativo della #MarinaMilitare. L'amm. Aurelio de Carolis è il nuovo comandante in… - Ganbol74 : RT @berlusconi: Il vertice di oggi ha confermato l’intesa e la sintonia. Il centro-destra affronterà unito tutti i prossimi appuntamenti… - Federico_95fd : RT @CathVoicesITA: In dittatura la gente obbedisce per paura del dittatore al vertice, nel #totalitarismo è l’opposto: le persone sono come… -