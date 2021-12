Tiziano Ferro in concerto: date tour 2023 e biglietti (Di giovedì 23 dicembre 2021) Dal via dal 7 giugno 2023 allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro il TZN 2023 nei più importanti stadi italiani Il tour di Tiziano Ferro è ora riprogrammato al 2023 con TZN 2023 nei più importanti stadi italiani. Le date del nuovo tour, originariamente previsto per il 2020, poi spostato al 2021 e successivamente cancellato, includono le stesse città previste nel calendario 2020-2021, con l’eccezione della data di Cagliari che, come precedentemente comunicato, non potrà essere recuperata. L’appuntamento di Catania del 2021, invece, viene recuperato a Messina come da calendario originale 2020. I biglietti dell’edizione 2020-2021 saranno validi per l’edizione 2023. I biglietti per le ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 23 dicembre 2021) Dal via dal 7 giugnoallo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro il TZNnei più importanti stadi italiani Ildiè ora riprogrammato alcon TZNnei più importanti stadi italiani. Ledel nuovo, originariamente previsto per il 2020, poi spostato al 2021 e successivamente cancellato, includono le stesse città previste nel calendario 2020-2021, con l’eccezione della data di Cagliari che, come precedentemente comunicato, non potrà essere recuperata. L’appuntamento di Catania del 2021, invece, viene recuperato a Messina come da calendario originale 2020. Idell’edizione 2020-2021 saranno validi per l’edizione. Iper le ...

Advertising

TizianoFerro : RIPROGRAMMATO NEL 2023 IL TOUR NEGLI STADI DI TIZIANO FERRO Per maggiori informazioni visitare la pagina:… - Lopinionista : Tiziano Ferro in concerto: date tour 2023 e biglietti - Dbertocchini : @SickBoy1987 @gecgreek @Lo_squinternato @Goat1420 Come se Tiziano Ferro pretendesse di essere considerato etero - di_sere_nere : tiziano ferro>>>>>> - RADIOEFFEITALIA : Tiziano Ferro - Lento Veloce -