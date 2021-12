Quando Salvini alimentava l'odio contro Carola Rackete: 'Dovrebbe stare in galera...' (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ora che Carola Rackete è stata assolta per la seconda cone non ricordare la parole vergognose di Matteo Salvini che contro la capitana scatenò uno tsunami d'odio che dimostrano la sua cifra morale ed ... Leggi su globalist (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ora cheè stata assolta per la seconda cone non ricordare la parole vergognose di Matteochela capitana scatenò uno tsunami d'che dimostrano la sua cifra morale ed ...

