La ‘scimmia annoiata’ venduta per errore: le criptovalute e il business dei cartoons fighetti (Di giovedì 23 dicembre 2021) di Luca Graziani È notizia di questi giorni la sfortunata avventura del venditore di Non-fungible token (NFT) che per un errore di digitazione ha ceduto la sua preziosissima “Bored Ape” per tremila dollari anziché trecentomila. Subito arraffata da un bot lì pronto a scovare occasioni, il malcapitato non ha avuto neppure il tempo di salutarla che la scimmia digitale era già tornata su piazza ma in mano altrui. Questa volta proposta alla modica cifra di 250mila dollari. Prezzi da capogiro per un’immaginetta che, per quanto simpatica, resta pur sempre immateriale. Ma è così che funziona, il meraviglioso mondo (o meglio mercato) dei non fungible token. Egemonizzato da un manipolo di metacollezionisti spendaccioni – per chi ancora non lo conoscesse – si basa sulla compravendita di oggetti digitali unici, autenticati tramite blockchain. Un sistema simile a quello delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) di Luca Graziani È notizia di questi giorni la sfortunata avventura del venditore di Non-fungible token (NFT) che per undi digitazione ha ceduto la sua preziosissima “Bored Ape” per tremila dollari anziché trecentomila. Subito arraffata da un bot lì pronto a scovare occasioni, il malcapitato non ha avuto neppure il tempo di salutarla che la scimmia digitale era già tornata su piazza ma in mano altrui. Questa volta proposta alla modica cifra di 250mila dollari. Prezzi da capogiro per un’immaginetta che, per quanto simpatica, resta pur sempre immateriale. Ma è così che funziona, il meraviglioso mondo (o meglio mercato) dei non fungible token. Egemonizzato da un manipolo di metacollezionisti spendaccioni – per chi ancora non lo conoscesse – si basa sulla compravendita di oggetti digitali unici, autenticati tramite blockchain. Un sistema simile a quello delle ...

Advertising

fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: Un’opportunità, l’evoluzione del mercato dell’arte come in tanti pensano, o soltanto l’ultima frontiera dell’essere ricchi… - ilfattoblog : Un’opportunità, l’evoluzione del mercato dell’arte come in tanti pensano, o soltanto l’ultima frontiera dell’essere… - ilfattoblog : La ‘scimmia annoiata’ venduta per errore: le criptovalute e il business dei cartoons fighetti -