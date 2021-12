Il problema del riconoscimento facciale vietato che invece si sta diffondendo ovunque (Di giovedì 23 dicembre 2021) I regolamenti sono differenti da Paese in Paese, ma in buona parte del mondo una cosa è certa: è vietato il riconoscimento facciale. Non si tratta di una demonizzazione delle nuove tecnologie per il rilevamento biometrico (in particolar modo nei luoghi pubblici) ma di una serie di criticità per quel che concerne la sicurezza e la privacy di ogni singolo cittadino. In Italia, grazie alla moratoria firmata da Filippo Sensi, questo tema è arrivato all’attenzione della politica che ha deciso di seguire il “suggerimento” del deputato del PD e aprire una profonda riflessione sulla questione, sospendendo – di fatto – l’utilizzo di queste tecnologie. Ma nel resto del mondo cosa accade? LEGGI ANCHE > La moratoria alle tecnologie di riconoscimento facciale nei luoghi pubblici è legge In Europa si attende – e ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 23 dicembre 2021) I regolamenti sono differenti da Paese in Paese, ma in buona parte del mondo una cosa è certa: èil. Non si tratta di una demonizzazione delle nuove tecnologie per il rilevamento biometrico (in particolar modo nei luoghi pubblici) ma di una serie di criticità per quel che concerne la sicurezza e la privacy di ogni singolo cittadino. In Italia, grazie alla moratoria firmata da Filippo Sensi, questo tema è arrivato all’attenzione della politica che ha deciso di seguire il “suggerimento” del deputato del PD e aprire una profonda riflessione sulla questione, sospendendo – di fatto – l’utilizzo di queste tecnologie. Ma nel resto del mondo cosa accade? LEGGI ANCHE > La moratoria alle tecnologie dinei luoghi pubblici è legge In Europa si attende – e ...

Advertising

reportrai3 : «Dopo gli eventi di Fiumicino ho avuto un colloquio con un esponente dei servizi e abbiamo parlato di Hikvision, de… - LegaSalvini : STRAORDINARIA MICHELLE #HUNZIKER ?? “La schwa (?) non rappresenta la soluzione dei problemi e, soprattutto, la prep… - Azione_it : L’istruzione deve tornare il motore del Paese per un migliore sviluppo culturale ed economico. La dispersione scola… - monsieuu : RT @FrancescoSaro: @Signorasinasce La catena del freddo in molti paesi africani è un problema; ma è veramente necessario mantenere i vaccin… - _Maka72 : @matteosalvinimi Prima dello straniero invasore bisogna risolvere il problema del parente invasore. Qui è un caos… -