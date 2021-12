Carolyn Smith a sorpresa su Arisa non era la più brava a Ballando con le Stelle (Di giovedì 23 dicembre 2021) La presidente della giuria Carolyn Smith si lascia andare a giudizi taglienti. E molti altri vip sono d’accordo con lei. Arisa ha trionfato (un po’ a sorpresa) a Ballando con le Stelle. E ora la presidente della giuria Carolyn Smith esce allo scoperto. In una intervista al settimanale Oggi in edicola, rivela che la cantante Leggi su people24.myblog (Di giovedì 23 dicembre 2021) La presidente della giuriasi lascia andare a giudizi taglienti. E molti altri vip sono d’accordo con lei.ha trionfato (un po’ a) acon le. E ora la presidente della giuriaesce allo scoperto. In una intervista al settimanale Oggi in edicola, rivela che la cantante

Advertising

Gigithebeast1 : RT @VolpeReal: #chilhavisto Ivan Zazzaroni: 8 Fabio Canino: 8 Carolyn Smith: 9 Selvaggia Lucarelli: 9 Giglielmo Mariotto: 10 Per un total… - eVe_DlX : RT @VolpeReal: #chilhavisto Ivan Zazzaroni: 8 Fabio Canino: 8 Carolyn Smith: 9 Selvaggia Lucarelli: 9 Giglielmo Ma… - Biagio71To : RT @VolpeReal: #chilhavisto Ivan Zazzaroni: 8 Fabio Canino: 8 Carolyn Smith: 9 Selvaggia Lucarelli: 9 Giglielmo Mariotto: 10 Per un total… - GabriMazzon : RT @VolpeReal: #chilhavisto Ivan Zazzaroni: 8 Fabio Canino: 8 Carolyn Smith: 9 Selvaggia Lucarelli: 9 Giglielmo Mariotto: 10 Per un total… - Sfigatto : RT @VolpeReal: #chilhavisto Ivan Zazzaroni: 8 Fabio Canino: 8 Carolyn Smith: 9 Selvaggia Lucarelli: 9 Giglielmo Mariotto: 10 Per un total… -