Romania | l’assalto dei No vax al parlamento di Bucarest – Il video

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Qualche centinaio di cittadini ieri, 21 dicembre, ha assaltato il palazzo deldi, in. Si tratta di manifestanti No vax che, dopo avere inscenato una protesta davanti al palazzo legislativo contro i vaccini e le restrizioni anti Covid, si sono introdotti nell’edificio. L’irruzione è riuscita perché la situazione è sfuggita al controllo delle guardie che presidiavano la costruzione. Entrati nel palazzo, attraverso il cancello di ingresso del Senato, i manifestanti hanno vandalizzato alcune auto come quella dell’ambasciatore statunitense.è durato poco: le persone sono state bloccate davanti alle scale e alle porte di accesso all’edificio e poi portate fuori dalla polizia. Il nuovo primo ministro, Nicolae Ciuca, ha esortato il ministero dell’Interno a garantire «l’integrità degli ...