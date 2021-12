“Non ci sta con la testa!”: Dionisi duro sull’attaccante (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Intervenuto a DAZN dopo la pesante sconfitta subita per 3-0 contro il Bologna, Alessio Dionisi ha commentato la prestazione di Jeremie Boga, protagonista di una preoccupante involuzione in questa prima parte di stagione. LE PAROLE Il tecnico del Sassuolo è apparso piuttosto critico nei confronti dell’attaccante, su cui ha detto: “Ho provato a farlo giocare dal primo minuto, ma lui con la testa adesso non sa neanche dove si trova“. Boga, Sassuolo, Serie A“Magari porta le chiacchiere che ci sono su di lui nelle prestazioni – ha aggiunto – ed è un peccato, perché è un ottimo ragazzo e un gran giocatore. Oggi avrebbe potuto fare la differenza“. Gabriella Ricci Leggi su rompipallone (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Intervenuto a DAZN dopo la pesante sconfitta subita per 3-0 contro il Bologna, Alessioha commentato la prestazione di Jeremie Boga, protagonista di una preoccupante involuzione in questa prima parte di stagione. LE PAROLE Il tecnico del Sassuolo è apparso piuttosto critico nei confronti dell’attaccante, su cui ha detto: “Ho provato a farlo giocare dal primo minuto, ma lui con la testa adesso non sa neanche dove si trova“. Boga, Sassuolo, Serie A“Magari porta le chiacchiere che ci sono su di lui nelle prestazioni – ha aggiunto – ed è un peccato, perché è un ottimo ragazzo e un gran giocatore. Oggi avrebbe potuto fare la differenza“. Gabriella Ricci

