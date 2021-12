Natale in difficoltà per 4,8 milioni di italiani: la denuncia di Coldiretti (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sono oltre 4,8 milioni le persone in difficoltà, i “nuovi” poveri in Italia che per le feste di Natale sono costretti a chiedere aiuto per il cibo da mangiare nelle mense o con la distribuzione di pacchi alimentari a causa della crisi economica legata al Covid. E’ quanto emerge dall’analisi Coldiretti/Censis diffusa in occasione della distribuzione di circa mezzo milione di chili di cibi e bevande gourmet per i nuovi poveri nella settimana di Natale per offrire a tutti la possibilità di mettere in tavola i migliori prodotti agroalimentari Made in Italy. Un dato drammatico, che passa in sordina fra gli annunci della classe politica e il dibattito estenuante sulle vaccinazioni. Migliaia di persone sono ridotte sotto la soglia di povertà: un’esperienza che a causa della congiuntura pandemica si è ... Leggi su fmag (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sono oltre 4,8le persone in, i “nuovi” poveri in Italia che per le feste disono costretti a chiedere aiuto per il cibo da mangiare nelle mense o con la distribuzione di pacchi alimentari a causa della crisi economica legata al Covid. E’ quanto emerge dall’analisi/Censis diffusa in occasione della distribuzione di circa mezzo milione di chili di cibi e bevande gourmet per i nuovi poveri nella settimana diper offrire a tutti la possibilità di mettere in tavola i migliori prodotti agroalimentari Made in Italy. Un dato drammatico, che passa in sordina fra gli annunci della classe politica e il dibattito estenuante sulle vaccinazioni. Migliaia di persone sono ridotte sotto la soglia di povertà: un’esperienza che a causa della congiuntura pandemica si è ...

