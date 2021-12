Maxi controllo Termini | scattano due denunce

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma – Si è svolta ieri la sestaoperazione diAlto Impatto interforze di ordine e sicurezza pubblica nell’area della Stazione Roma, disposta con ordinanza dal Questore di Roma, recependo le indicazioni ricevute in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, in Prefettura. L’operazione Alto Impatto, che si aggiunge alle ordinarie attività die pattugliamento di tutta la zona adiacente allo scalo ferroviario, è stata eseguita da un dispositivo costituito da numerosi equipaggi della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Roma Capitale. Il massivo intervento realizzato ha l’obiettivo specifico di innalzare la percezione di sicurezza avvertita in quell’area, soprattutto in un periodo, come questo prefestivo, in cui lo scalo ...