La doppia pandemia di vaccinati e no vax

"Siamo di fronte a due epidemie: una che corre e riguarda i no vax che finiscono in rianimazione e sviluppano forme gravi della malattia da Covid e una più lenta che coinvolge i vaccinati, per lo più persone di età avanzata e con gravi patologie pregresse, e che non hanno ancora fatto la terza dose". Commenta così Giovanni Migliore, presidente della Federazione italiana Aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso) il report appena pubblicato dall'ente sui dati relativi al Covid osservati nei 21 ospedali sentinella in tutta Italia. L'incremento dei non vaccinati nei reparti ordinari è del 16,7% mentre diminuiscono del 2% i vaccinati ricoverati. I no vax ammontano al 53% del totale, pur essendo nel Paese meno del 20% della popolazione. Tra tutte le strutture esaminate, quella che ha fatto registrare il maggior numero di ricoveri da inizio ...

