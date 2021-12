Intesa Sp, in mostra a Torino due opere di Cima da Conegliano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Intesa Sanpaolo espone fino al 9 gennaio 2022 nell’Auditorium del grattacielo due capolavori di Cima da Conegliano, artista tra i maggiori esponenti della scuola veneta tra XV e XVI secolo. Entrambi i dipinti raffigurano la Madonna con il Bambino e provengono dalla Pinacoteca Nazionale di Bologna e dal Petit Palais di Parigi. fni/fsc/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 dicembre 2021)Sanpaolo espone fino al 9 gennaio 2022 nell’Auditorium del grattacielo due capolavori dida, artista tra i maggiori esponenti della scuola veneta tra XV e XVI secolo. Entrambi i dipinti raffigurano la Madonna con il Bambino e provengono dalla Pinacoteca Nazionale di Bologna e dal Petit Palais di Parigi. fni/fsc/gtr su Il Corriere della Città.

