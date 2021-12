Empoli-Milan, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2021/2022 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Empoli-Milan, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A 2021/2022. Si chiude l’anno per i rossoneri, che dopo la batosta a livello psicologico di pochi giorni fa vogliono andare in vacanza e salutare un ottimo 2021 con una vittoria. Occhio però ai toscani in gran spolvero. Fischio d’inizio alle ore 20.45 di mercoledì 22 dicembre al Castellani. Empoli-Milan sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Ricky Buscaglia e Simone Tiribocchi e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Nando Orsi. TUTTI I DIFFIDATI SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ile isue Sky di, match valido per la diciannovesima giornata di. Si chiude l’anno per i rossoneri, che dopo la batosta a livello psicologico di pochi giorni fa vogliono andare in vacanza e salutare un ottimocon una vittoria. Occhio però ai toscani in gran spolvero. Fischio d’inizio alle ore 20.45 di mercoledì 22 dicembre al Castellani.sarà visibile sucon la telecronaca di Ricky Buscaglia e Simone Tiribocchi e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Nando Orsi. TUTTI I DIFFIDATI SportFace.

