De Laurentiis incoraggia il Napoli: “Siete un gruppo eccezionale” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il Napoli perde con lo Spezia ma trova l’incoraggiamento di Aurelio De Laurentiis che al termine del match ha parlato ai calciatori. Il presidente del Napoli ha fatto visita alla squadra dopo la terza sconfitta in casa consecutive ed ha voluto infondere coraggio alla squadra. Parole importanti quelle del presidente azzurro, che ha voluto tenere unita la squadra in un momento molto delicato. Napoli-Spezia: il discorso di De Laurentiis Spalletti ha analizzato la sconfitta con lo Spezia ed ha confermato la visita di De Laurentiis. A svelare le parole del presidente del Napoli ci ha pensato CN24 che riporta quanto detto da De Laurentiis: “Ora non vi dovete abbattere. Dobbiamo lasciarci alle spalle serate come questa, Siete ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ilperde con lo Spezia ma trova l’mento di Aurelio Deche al termine del match ha parlato ai calciatori. Il presidente delha fatto visita alla squadra dopo la terza sconfitta in casa consecutive ed ha voluto infondere coraggio alla squadra. Parole importanti quelle del presidente azzurro, che ha voluto tenere unita la squadra in un momento molto delicato.-Spezia: il discorso di DeSpalletti ha analizzato la sconfitta con lo Spezia ed ha confermato la visita di De. A svelare le parole del presidente delci ha pensato CN24 che riporta quanto detto da De: “Ora non vi dovete abbattere. Dobbiamo lasciarci alle spalle serate come questa,...

Advertising

napolipiucom : De Laurentiis incoraggia il Napoli: 'Siete un gruppo eccezionale' #CalcioNapoli #DeLaurentiis #NapoliSpezia… - Gio_Conforto : RT @BrunoGalvan85: De Laurentiis incoraggia il Napoli: 'Non vi abbattete, siete fortissimi! Il 2022 ci regalerà soddisfazioni, il club vi s… - CalcioNapoli24 : RT @BrunoGalvan85: De Laurentiis incoraggia il Napoli: 'Non vi abbattete, siete fortissimi! Il 2022 ci regalerà soddisfazioni, il club vi s… - BrunoGalvan85 : De Laurentiis incoraggia il Napoli: 'Non vi abbattete, siete fortissimi! Il 2022 ci regalerà soddisfazioni, il club… -

Ultime Notizie dalla rete : Laurentiis incoraggia De Laurentiis incoraggia il Napoli: "Non vi abbattete, siete fortissimi! Il 2022 ci regalerà soddisfazioni, il club vi sostiene" [ESCLUSIVA] CalcioNapoli24 De Laurentiis incoraggia il Napoli: “Siete un gruppo eccezionale” Il Napoli perde con lo Spezia ma trova l’incoraggiamento di Aurelio De Laurentiis che al termine del match ha parlato ai calciatori. Il presidente del Napoli ha fatto visita alla squadra dopo la terza ...

Il Napoli perde con lo Spezia ma trova l’incoraggiamento di Aurelio De Laurentiis che al termine del match ha parlato ai calciatori. Il presidente del Napoli ha fatto visita alla squadra dopo la terza ...