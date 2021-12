Conti pubblici: Draghi, spread alto? 'Allora io non sono uno scudo...' (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma, 22 dic. (Adnkronos) - "Se lo spread è più alto di quando sono arrivato vuol dire che io non sono uno scudo. Se si Continua a crescere la preoccupazione diventa minore, i mercati guardano alla crescita prima di tutto, che non era così dagli anni '60, è quello il barometro di credibilità dei Paesi e del nostro in particolare. A questo dobbiamo puntare". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella conferenza stampa di fine anno. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma, 22 dic. (Adnkronos) - "Se loè piùdi quandoarrivato vuol dire che io nonuno. Se sinua a crescere la preoccupazione diventa minore, i mercati guardano alla crescita prima di tutto, che non era così dagli anni '60, è quello il barometro di credibilità dei Paesi e del nostro in particolare. A questo dobbiamo puntare". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario, nella conferenza stampa di fine anno.

