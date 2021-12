Busto Arsizio. Pacchi per i poveri distrutti dai vandali: dalla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate un contributo straordinario alla parrocchia di Borsano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ripristinare porte e serrature per permettere di continuare la raccolta e la distribuzione dei Pacchi di Natale per i più poveri. Dopo l’attacco vandalico subito nei giorni scorsi, che ha portato al danneggiamento di una sessantina di doni destinati alle famiglie bisognose, e la gara di solidarietà tra i parrocchiani che ha permesso di riconfezionare almeno i Pacchi per i bambini, è la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate ad andare in aiuto della parrocchia di Borsano, quartiere di Busto Arsizio (VA). «Con una donazione straordinaria abbiamo voluto intervenire per permettere alla parrocchia di mettere in sicurezza i ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ripristinare porte e serrature per permettere di continuare la raccolta e la distribuzione deidi Natale per i più. Dopo l’attaccoco subito nei giorni scorsi, che ha portato al danneggiamento di una sessantina di doni destinati alle famiglie bisognose, e la gara di solidarietà tra ini che ha permesso di riconfezionare almeno iper i bambini, è la Bcc diad andare in aiuto delladi, quartiere di(VA). «Con una donazione straordinaria abbiamo voluto intervenire per permetteredi mettere in sicurezza i ...

