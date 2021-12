Blanca 2 si farà? Le parole dei protagonisti

Leggi su vesuvius

(Di mercoledì 22 dicembre 2021)2 La serie tv che vede protagonista l’attrice Maria Chiara Giannetta ha ottenuto un successo straordinario: le novità sulla seconda stagione I tredella serie(via social)La serie tvche vedeMaria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno ha ottenuto un vero e proprio successo. Qualche settimana fa, l’attrice ha rilasciato un’intervista al magazine Tvserial.it in cui non esclude la possibilità di una eventuale seconda stagione. “Io credo che stia a voi. Quindi speriamo che vi piaccia”, questa è stata la risposta della Giannetta. Con la prima puntata, trasmessa lunedì 22 novembre, la fiction ha raggiunto il picco di ascolti più alto della stagione televisiva fino a quel momento, non tenendo conto delle partite di calcio della Nazionale. ...