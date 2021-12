Uomini e Donne | la clamorosa scelta dell’ex di Sophie Codegoni

(Di martedì 21 dicembre 2021) Nelle ultime puntate prima della pausa natalizia difarà molto scalpore ladel tronista Matteo Ranieri. Ecco cosa abbiamo scoperto L’ex fidanzato di, tornato in gioco con un ruolo diverso ha deciso di sorprendere pubblico fan ed autori Matteo Ranieri è la vera sorpresa di questo scorcio di stagione di. Basta osservare le interazioni dell’account Twitter del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi per rendersene conto. —>>> Leggi anche:e Matteo Ranieri sono già una coppia? Il tronista, dopo l’uscita di Ciprian, è con il sempre verde Armando Incarnato il personaggio maschile di ...

Advertising

meb : #Zanardi ha lasciato l’ospedale. “Quando mi sono svegliato senza le gambe ho guardato la metà che era rimasta, non… - eziomauro : Il pm scagiona l'ex marito che costrinse la moglie a un rapporto: 'Gli uomini devono vincere la naturale resistenza… - MSF_ITALIA : Non potete chiudere gli occhi di fronte a queste immagini. Ai confini d'Europa, donne, uomini e bambini vengono res… - cristinabenell2 : @LVDA_Acid le donne sanno essere stronze quanto gli uomini - idiots_muke : RT @manicsash: italia, 2021. uno stupratore viene scagionato perché 'gli uomini DEVONO vincere la naturale resistenza delle donne'. italia,… -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne

Ascolti tv lunedì 20 dicembre 2021: il pomeriggio e il preserale Canale 5 ": 2.524.000 spettatori e il 21.4% di share; Canale 5 " Amici di Maria De Filippi - Daytime: 1.846.000 ...A ridare quello sprint che mancava è infatti giunto Alessandro Basciano , ex tronista dinonché ex tentatore di Temptation Island. Sentitosi messo da parte, l'ex volto di CentoVetrine ...Andrea Nicole ancora delusa dalla reazione per la sua scelta a Uomini e Donne, che ha creato non poche polemiche tra i fan.Durante l'ultima puntata del "Grande Fratello Vip", è arrivato un nuovo confronto a distanza tra Soleil Sorgè e Alex Belli ...