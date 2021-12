Roma vs Sampdoria: pronostico e possibili formazioni (Di martedì 21 dicembre 2021) Mercoledì 22 dicembre alle ore 18.30 allo stadio Olimpico di Roma si affrontano Roma vs Sampdoria. I ragazzi di Mourinho escono galvanizzati dalla vittoria a Bergamo e vogliono chiudere in bellezza prima della sosta natalizia. Ospiti i blucerchiati che vengono dal pareggio interno contro il Venezia. Roma vs Sampdoria: da dove iniziamo Roma La partita perfetta contro ogni pronostico la Roma vince uno scontro diretto con una delle pretendenti al quarto posto. Una Roma solida in difesa, con la presenza di Smalling che si fa sentire non soltanto per il secondo gol consecutivo dal suo rientro. Un gruppo affiatato come non si era mai visto con una concentrazione ai massimi livelli. José Mourinho ed il suo staff hanno preparato la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 21 dicembre 2021) Mercoledì 22 dicembre alle ore 18.30 allo stadio Olimpico disi affrontanovs. I ragazzi di Mourinho escono galvanizzati dalla vittoria a Bergamo e vogliono chiudere in bellezza prima della sosta natalizia. Ospiti i blucerchiati che vengono dal pareggio interno contro il Venezia.vs: da dove iniziamoLa partita perfetta contro ognilavince uno scontro diretto con una delle pretendenti al quarto posto. Unasolida in difesa, con la presenza di Smalling che si fa sentire non soltanto per il secondo gol consecutivo dal suo rientro. Un gruppo affiatato come non si era mai visto con una concentrazione ai massimi livelli. José Mourinho ed il suo staff hanno preparato la ...

