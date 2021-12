Mihajlovic | “Spero che lo scudetto possa vincerlo il Napoli”

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sinisa, attuale allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Sassuolo di Dionisi soffermandosi però anche sulla stagione dele spendendo belle parole per la compagine azzurra. Di seguito ecco le dichiarazioni del tecnico: FOTO: Imago – Sinisa? Se dico che la favorita è l’Inter forse è scontato. Il, nonostante i tanti infortuni, ha una bella rosa. Come avevo già detto, mi piacerebbe che fosse ila vincere loquest’anno”.

Advertising

ParliamoDiNews : Bologna, Mihajlovic: `Il Napoli ha una bella rosa, spero possa vincere lo scudetto` #bologna #mihajlovic #napoli… - junews24com : Mihajlovic snobba l'Inter: «Scudetto? Spero lo vincano loro» - -

Ultime Notizie dalla rete : Mihajlovic Spero

'Abbiamo preparato la partita dal punto di vista tattico eche domani venga messo in campo quanto fatto. Sicuramente qualcosa cambieremo, ma solo dove ho ... Sinisa, alla vigilia del ...Ultimissime calcio Napoli - Sinisa, allenatore del Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Sassuolo: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di ...Netta superiorità delle brianzole sulle finlandesi, nella terza partita della Pool B. Orro e compagne si impongono 3-0 (25-13, 25-23, 25-14) ...Questo pomeriggio ha parlato in conferenza stampa Sinisa Mihajlovic, per presentare la gara di domani contro il Sassuolo. Con lui anche Gary Medel. C’è un filo conduttore in queste tre sconfitte? ''Il ...