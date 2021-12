Il panettone è un atto di fede (Di martedì 21 dicembre 2021) Aurora Zancanaro, nel mese di dicembre, entra nel suo panificio alle 17.30 di pomeriggio e finisce di lavorare alle 7 di mattina. Dorme in un sacco a pelo vicino al forno «Fa un bel calduccio» giusto un paio d’ore, dall’una alle tre, «perché in quel momento non succede niente». Panettiera dalla fine del 2014, è stata sedotta dal lievito e dalla farina dopo un lungo periodo da ricercatrice all’università. Chimica di formazione, da quando ha cambiato vita ha iniziato ad odiare la chimica. «Qui in panificio la chimica c’è perché serve a capire che cosa succede alle materie prime. All’università invece capisci come funziona il mondo e provi a modificarlo. Qui sono io che mi adatto alla chimica». Determinata, sociofobica (come da sua definizione), ha il pane nel dna, e una capacità di adattamento fuori dal comune. E quando le chiediamo se vale la pena fare tutta questa ... Leggi su linkiesta (Di martedì 21 dicembre 2021) Aurora Zancanaro, nel mese di dicembre, entra nel suo panificio alle 17.30 di pomeriggio e finisce di lavorare alle 7 di mattina. Dorme in un sacco a pelo vicino al forno «Fa un bel calduccio» giusto un paio d’ore, dall’una alle tre, «perché in quel momento non succede niente». Panettiera dalla fine del 2014, è stata sedotta dal lievito e dalla farina dopo un lungo periodo da ricercatrice all’università. Chimica di formazione, da quando ha cambiato vita ha iniziato ad odiare la chimica. «Qui in panificio la chimica c’è perché serve a capire che cosa succede alle materie prime. All’università invece capisci come funziona il mondo e provi a modificarlo. Qui sono io che mi adalla chimica». Determinata, sociofobica (come da sua definizione), ha il pane nel dna, e una capacità di adattamento fuori dal comune. E quando le chiediamo se vale la pena fare tutta questa ...

Il panettone è un atto di fede Prosegue Aurora: "Il bagnetto è il primo atto di fede del panettone. La madre, quel famoso lievito di cui tutti parlano e che in pochi trattano nel modo giusto, viene posto in acqua con lo zucchero ...

Fedon regala ai dipendenti il panettone della Fondazione Veronesi Il ricavato supporta il lavoro dei ricercatori impegnati a trovare nuove cure e terapie innovative per bambini e adolescenti malati di tumore.

Artigiani Il panettone è un atto di fede Una sera e una notte con Aurora Zancanaro, del panificio Le Polveri a Milano, ci ha fatto capire tanti segreti del lievitato natalizio, ma anche la determinazione di chi fa scelte estreme pur di esser ...

