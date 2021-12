Discovery in Polonia diventa un caso politico e rischia di essere espulsa

(Di martedì 21 dicembre 2021) Inuna legge volta a rimuovere un influente gruppo televisivo privato Figaro, pagina 8, di Hèlène Bienvenu. «Media liberi», «Vergognatevi», «Libertà, uguaglianza, democrazia», cantavano le migliaia di manifestanti presenti davanti al palazzo del Presidente della Repubblica a Varsavia domenica 19 dicembre. Altrove in, manifestazioni hanno avuto luogo in un centinaio di città lo scorso fine settimana per difendere le stazioni televisive del gruppo TVN, leader negli ascolti del Paese. Questo gruppo mediatico privato particolarmente influente, che trasmette dalla fine degli anni ’90, è nel mirino del PiS, al governo dal 2015. La TVN generalista e il canale di notizie 24 ore TVN24, che sono critici nei confronti dell’esecutivo, sono regolarmente attaccati dai politici della coalizione di Governo. A questi ultimi piace parlare della ...

