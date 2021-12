Collovati: «Inter in pole per lo scudetto. Vlahovic? Servirebbe alla Juve» (Di martedì 21 dicembre 2021) Fulvio Collovati, ex giocatore della Juventus, ha parlato dei bianconeri e del mercato oltre che della lotta scudetto Fulvio Collovati ha parlato ai microfoni di Juventus News 24 e ha detto la sua sulla lotta scudetto. Le sue parole: scudetto – «L’Inter è in pole, questo è fuori discussione. Però emettere delle sentenze adesso, che siamo ancora a metà campionato, è troppo presto. E’ chiaro comunque che se c’è una favorita, quella è la squadra di Inzaghi». JuveNTUS – «Ovviamente non mi aspettavo la Juventus così indietro in campionato, è stata finora la delusione della stagione soprattutto in virtù del fatto che ha ripreso un allenatore sul quale si punta molto. Forse l’errore è stato proprio quello: ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 dicembre 2021) Fulvio, ex giocatore dellantus, ha parlato dei bianconeri e del mercato oltre che della lottaFulvioha parlato ai microfoni dintus News 24 e ha detto la sua sulla lotta. Le sue parole:– «L’è in, questo è fuori discussione. Però emettere delle sentenze adesso, che siamo ancora a metà campionato, è troppo presto. E’ chiaro comunque che se c’è una favorita, quella è la squadra di Inzaghi».NTUS – «Ovviamente non mi aspettavo lantus così indietro in campionato, è stata finora la delusione della stagione soprattutto in virtù del fatto che ha ripreso un allenatore sul quale si punta molto. Forse l’errore è stato proprio quello: ...

