Approvazione manovra di Bilancio 2022/2024, Abbate: "Attenzione a tutte le fasce sociali" (Di martedì 21 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Novanta milioni di euro da destinare alla salvaguardia delle fasce deboli, al potenziamento delle risorse per le politiche sociali, per la cultura e per la sicurezza. Questo quanto deciso oggi in Consiglio Regionale con l'Approvazione della manovra di Bilancio della Regione Campania per il triennio 2022/2024. A renderlo noto il consigliere regionale Gino Abbate. "Ritengo, inoltre, sia fondamentale avere un'Attenzione marcata ed una condivisione delle scelte soprattutto in ambito sanitario. Altra importante notizia contenuta nella Legge di Stabilità riguarda la riduzione delle tasse per le fasce di reddito sotto i venti mila euro. Decisioni e scelte strategiche, dunque, –

