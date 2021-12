Simone Di Pasquale lascia Ballando con le Stelle fra le lacrime e fa commuovere Milly Carlucci

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Sabato sera è andata in onda l’ultima puntata dicon le. Fra le molte emozioni della serata che si è conclusa con la vittoria di Arisa e il suo coach Vito Coppola vi è stato anche il momento del saluto aDi, che a partire dalla prossima edizione non sarà più parte del cast del talent show. Il ballerino si è emozionato salutando chi lo ha seguito con affetto in tutti questi anni.Dicon le: il saluto commosso del ballerino A pochi minuti dalla fine dell’ultima puntata dicon ledi questa stagione,e il suo staff hanno voluto sorprendere...