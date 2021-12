Milan, buone notizie dall’allenamento: novità su Theo Hernandez (Di lunedì 20 dicembre 2021) buone notizie da Milanello: dopo l’influenza dei giorni scorsi Theo Hernandez ha svolto l’allenamento di oggi in gruppo buone notizie da Milanello. Prima convocato e poi noi per la gara contro il Napoli a causa dell’influenza Theo Hernandez è tornato ad allenarsi. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione il terzino rossonero è infatti questa mattina si è allenato in gruppo insieme al resto dei compagni, crescono quindi le sue possibilità di vederlo in campo contro l’Empoli. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 dicembre 2021)daello: dopo l’influenza dei giorni scorsiha svolto l’allenamento di oggi in gruppodaello. Prima convocato e poi noi per la gara contro il Napoli a causa dell’influenzaè tornato ad allenarsi. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione il terzino rossonero è infatti questa mattina si è allenato in gruppo insieme al resto dei compagni, crescono quindi le sue possibilità di vederlo in campo contro l’Empoli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

